Двести тысяч литров топлива по скидкам военные залили в свои машины

В сервисе Армия+ приложение Плюсы собрало специальные предложения поддержки на услуги и товары для военных от различных бизнесов. Первыми свои предложения лояльности предоставили ПАО "Укрнафта" и АО "Укрзалізниця". И этот сервис пришелся по душе тем, кто служит.

Как говорится на сайте Минобороны, за две недели к программе подключились 5 624 защитники, которые сгенерировали QR-коды со скидками на топливо и меню на АЗК от "Укрнафты". Эта бизнес-структура предоставляет скидки на каждый литр топлива и меню, благодаря чему военным удалось сэкономить 550 000 грн.

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"С начала создания Плюсов мы планировали, что этот сервис должен быть теплым и человечным. Таким, что демонстрирует благодарность общества за службу и защиту страны. Результаты свидетельствуют: эта благодарность откликнулась военным. Это вдохновляет на то, чтобы “приплюсовать” еще больше бизнесов с выгодными предложениями к программе", – отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Программа Плюсы объединяет украинские компании, которые представлены и в прифронтовых областях и предлагают специальные условия лояльности для военных. Только по разделу "заправки автомобилей" военные водители за это время купили со скидками дизельное топливо (86 200 л), бензин (79 700 л) и газ (19 600 л).

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Сейчас новым сервисом в Армия+ могут воспользоваться военнослужащие ВСУ, НГУ и ГССТ. Далее доступ к приложению Плюсы будет распространяться на все Силы обороны Украины.