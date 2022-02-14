Попередження: відео містить надвисокий рівень милоти.

Відео з маленькою дівчинкою на ім’я Джулія Гава з Бразилії миттєво стало вірусним у соцмережах, а популярна блогерка Алекс з каналу Supercar Blondie навіть залишила дотепний коментар: “Нарешті я можу йти на пенсію”.

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Наші хобі та захоплення, зазвичай, починаються з раннього дитинства і для цієї дворічної бразильської дівчинки її нинішня пристрасть – автомобілі. І вона в цьому краща, ніж більшість дорослих.

Мама дівчинки, Рафаела Гава, каже, що донька знає понад 30 марок автомобілів і впізнає їх усі, поки вони гуляють. Варто сказати, що на прогулянках їм трапляються не лише масові авто, які можна бачити щодня, а й досить екзотичні. Та це, схоже, зовсім не ускладнює завдання для Джулії, як легко впізнає “Роллс-Ройс” та “Феррарі”. Тож можливо у Бразилії справді підростає “Суперкар Білявка” нового покоління.