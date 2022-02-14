Предупреждение: видео содержит сверхвысокий уровень милости.

Видео с маленькой девочкой по имени Джулия Гава из Бразилии мгновенно стало вирусным в соцсетях, а популярная блогер Алекс с канала Supercar Blondie даже оставила забавный комментарий: “Наконец я могу идти на пенсию”.

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Наши хобби и увлечения обычно начинаются с раннего детства и для этой двухлетней бразильской девочки ее нынешняя страсть – автомобили. И она в этом лучшая, чем большинство взрослых.

Мама девочки, Рафаэла Гава, говорит, что дочь знает более 30 марок автомобилей и узнает их все, пока они гуляют. Стоит сказать, что на прогулках им попадаются не только массовые авто, которые можно видеть ежедневно, но и довольно экзотические. И это, похоже, совсем не усложняет задачу для Джулии, которая легко узнает “Роллс-Ройс” и “Феррари”. Так что возможно в Бразилии действительно подрастает "Суперкар блондинка" нового поколения.