Дискримінація й домагання начальників заводу обійдуться Mercedes-Benz в мільйони

Грошовий еквівалент має покрити завдану фізичну та моральну шкоду кільком працівникам від дискримінації, домагання та жорстокого поводження після отримання травм на робочому місці в період з 2004 по 2019 роки. Про це пише bssnews.net та ряд інших видань.

В ході судового розгляду в південному місті Кампінас, де розташований завод, було встановлено, що працівники після отримання травми на виробництві й лікування були відсторонені після повернення на роботу та "піддалися принизливим нападкам, включаючи расову дискримінацію".

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Якщо точніше, то після повернення на роботу з лікарняного вони зазнали "ізоляції, включаючи фізичну ізоляцію" і були "позбавлені можливостей просування по службі”.

Один робітник засвідчив, що начальник назвав його "сучим сином мавпи". Потерпілий подав скаргу своєму керівнику, але натомість отримав триденне відсторонення від роботи.

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Інший чорношкірий позивач сказав, що коли він повернувся на роботу, йому доручили подавати каву та мити машину менеджера, який одного разу висміяв його колір шкіри.

Претензію Mercedes-Benz про те, що ці дії були "окремими випадками", суддя у цій справі відхилив, оскільки прийняти такого пояснення означало б "серйозну невдачу для прав працівників".