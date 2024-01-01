Дискриминация и домогательства начальников завода обойдутся Mercedes-Benz в миллионы

Денежный эквивалент должен покрыть нанесенный физический и моральный ущерб нескольким работникам от дискриминации, домогательства и жестокого обращения после получения травм на рабочем месте в период с 2004 по 2019 годы. Об этом пишет bssnews.net и ряд других изданий.

В ходе судебного разбирательства в южном городе Кампинас, где расположен завод, было установлено, что работники после получения травмы на производстве и лечения были отстранены после возвращения на работу и "подверглись унизительным нападкам, включая расовую дискриминацию".

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Если точнее, то после возвращения на работу с больничного они подверглись "изоляции, включая физическую изоляцию" и были "лишены возможностей продвижения по службе”.

Один рабочий засвидетельствовал, что начальник назвал его "сукиным сыном обезьяны". Потерпевший подал жалобу своему руководителю, но взамен получил трехдневное отстранение от работы.

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Другой чернокожий истец сказал, что когда он вернулся на работу, ему поручили подавать кофе и мыть машину менеджера, который однажды высмеял его цвет кожи.

Претензию Mercedes-Benz о том, что эти действия были "отдельными случаями", судья по этому делу отклонил, поскольку принять такое объяснение означало бы "серьезную неудачу для прав работников".