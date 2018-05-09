Збираєтесь купити дитячий електрокар? Якщо раніше ви не цікавились цим питанням, – будете здивовані, наскільки реалістичними стали дитячі машинки "на батарейках".

З певних ракурсів на фото ці іграшкові автомобілі важко відрізнити від справжніх. Функціональність деяких електричних машинок додає ще більшої реалістичності. Тож нехай вони трохи комічні для дорослих, але такі бажані для дітлахів.

В Україні є кілька компаній, що спеціалізуються на продажу дитячих електрокарів. Чималий вибір пропонують мережі магазинів техніки та електроніки. На дошках приватних оголошень у Інтернет також можна знайти цікавий екземпляр. Додайте до списку Prom, та великі магазини спорттоварів. Нарешті, пошукати електромобіль для дитини можна і на звичайному непродовольчому базарі. Та найцікавіші варіанти, на думку редакції Авто24, пропонують заокеанські продавці на E-Bay, Amazon та AliExpress. Тож якщо ви готові витратити трохи більше і зачекати трохи довше – можна купити своєму малюку, наприклад, Tesla Model S. Дитячу, звичайно.

Дитячі електрокари: розмір задоволення

Дитячі електрокари умовно поділяються на три вікові категорії. Для зовсім маленьких – від 1 до 3 років пропонуються машинки лише на дистанційному керуванні. Машинки для дітей віком 3 – 8 років складають найширшу групу, таких більшість і вони можуть бути керовані як самою дитиною, так і дорослим через дистанційний пульт управління. Найбільш наближеною до реальних машин є категорія електрокарів для дітей від 8 років – тут вже є авто зі справжньою підвіскою, електронікою та чималою швидкістю, а деякі навіть не мають дублюючого пульта керування.

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Audi, Mercedes-AMG, BMW i-серії, Ferrari, Lamborghini, Jeep, Bugatti, суперкари і позашляховики, квадроцикли і дріфт-кари – малюкам доступні найкращі моделі автомобілів, причому на електротязі, тоді як дорослим доведеться чекати на електричні версії своїх улюблених авто ще кілька років. До електромобілів відносять також дитячі електричні мотоцикли – вони мають додаткову пару опорних коліщаток, а також квадроцикли, багі та трайки.

Позитивний заряд чи заряд позитиву

Ціни на нові дитячі електрокари починаються від 3500 гривень. Зрідка можна натрапити на дешевші екземпляри. Максимальну вартість назвати складно, та найдорожчий дитячий електротранспорт, знайдений нами у мережі, оцінюється у 25 000 гривень. Характеристики дитячих електромобілів відрізняються залежно від вікової категорії та форм. Нижче наведено характеристики, типові для молодшої вікової групи.

Вік: від 1 до 4 років;

Макс. навантаження: до 35 кг;

Макс. швидкість: 7 км/год;

Трансмісія: 3 швидкості (2 вперед, 1 назад), задній привід, з можливістю перемикання з пульту, плавне прискорення;

Акумулятор: 12 В/7Ампер-годин;

Потужність: 2 електричних мотора по 25 Ватт;

Пульт управління: 2.4 Ггц;

Габарити: 113х52х45 см, одномісний;

Вага: 12 кг;

Орієнтовна вартість: від 3500 до 7000 грн.

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У списку оснащення таких електромобілів світлодіодні фари, шкіряне сидіння, запуск двигуна кнопкою, автоматична трансмісія, порт AUX для підключення плеєра та вбудовані звукові ефекти. У комплект обов’язково входить пульт управління, як правило бездротовий Bluetooth.

Фото: Дитячі електромобілі. Молодша вікова група / Вabycar, Rozetka, AliExpress

Середня вікова група має більш досконалі апарати. Тут вже може бути повний привід, автомобілі вміщують двох, електромоторів часто чотири, а потужність – вища. Нижче наведено орієнтовні характеристики електромобілів для дітей середньої вікової групи.

Вік: від 3 до 8 років;

Макс. навантаження: до 60 кг;

Макс. швидкість: 20 км/год;

Трансмісія: 3 швидкості (2 вперед, 1 назад), привід задній або повний, з можливістю перемикання з пульту;

Акумулятор: 36-48 В/16-20Ампер-годин;

Потужність: 1-4 електричних мотора на 100-400 Ватт;

Пульт управління: 2.4 Ггц;

Габарити: 135х82х77 см, одно-, дво-, тримісний;

Вага: 25-35 кг;

Орієнтовна вартість: від 7000 до 15 000 грн.

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До оснащення електрокарів цієї вікової категорії, як правило, входять такі “опції”: шкіряні сидіння, двері і капот, що відчиняються, м'які великі колеса, задні амортизатори, індикатор заряду батареї, важіль коробки передач, додаткові світлові і звукові ефекти, такі як підсвітка днища, приладової панелі, звук двигуна, клаксон на кермі, можливість підключення зовнішніх mp3-пристроїв, регулятор гучності, паски безпеки, дзеркала заднього виду, висувна ручка для транспортування тощо.

Фото: Дитячі електромобілі. Середня вікова група / Вabycar, Rozetka, AliExpress, E-Bay, Radioflyer

Електрокар для дитини чи для тата?

Остання категорія настільки цікава, що навіть дорослі можуть не втриматись від тест-драйву. А деякі моделі й взагалі є універсальними і пристосовані для використання як дітьми, чи швидше підлітками, так і дорослими. Мова, зокрема, про дріфт-кари. Хоча не менш цікавими є й електричні квадроцикли для підлітків – просто вони призначені для різних розваг.

Їхні характеристики наводити немає сенсу, оскільки вони сильно відрізняються, залежно від типу транспортного засобу, та тут вже часто можна зустріти такі показники як 1000-ваттний двигун, вантажопідйомність до 120 кг, запас ходу до 50 км та максимальна швидкість до 35 км/год. Призначені вони для дітей та підлітків віком від 8 до 16 років. Ще одне цікаве число буде на ціннику – з представлених в Україні моделей найкрутіша полегшить татків гаманець на 25 000 гривень. Якщо обираєте саме такий карт, не пошкодуйте грошей і на шолом – у цьому випадку він буде не зайвим.

Фото: Дитячі електрокари. Старша вікова група, діти-підлітки / Rozetka, Cіtrus

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