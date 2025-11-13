Дизайнер показав новий BMW i4 Neue Klasse: елегантне купе майбутнього

Хоча компанія офіційно ще не підтвердила цю інформацію, повідомлення вказують на те, що електричне купе i4 може дебютувати до кінця 2028 року, пише Carscoops. Рендери від Sugar Design демонструють, яким може бути цей автомобіль: довгий капот, низький профіль, гострі фари та мінімалістичні вузькі решітки, що нагадують останні концепти Neue Klasse.

Читайте також: BMW готує конкурента Tesla Model Y: перші фото нового електричного купе-позашляховика iX4

Задня частина також витримана в новому корпоративному стилі BMW — тонкі горизонтальні LED-ліхтарі та чисті лінії кузова. Майбутнє купе вже отримало внутрішній код NA2 і стане електричним наступником сучасного 4 Series Coupe. За попередніми даними, модель поділить платформу з наступним седаном i3 Neue Klasse, а також може отримати версію з відкритим дахом — i4 Cabriolet (NA3).

Планується, що виробництво стартує у другій половині 2028 року, хоча графік може змінитися. Ринок двохдверних електрокарів залишається нішевим, однак для BMW це скоріше питання іміджу, ніж прибутку. Такий автомобіль покликаний продемонструвати еволюцію бренду, поєднуючи класичну естетику та новітні електричні технології.

Також цікаво: Як вибрати потрібну комплектацію автомобіля: якими опціями справді користуються

Якщо проєкт отримає фінальне схвалення, BMW i4 Coupe Neue Klasse може стати одним із найяскравіших дебютів наприкінці десятиліття — і потенційно відкриє нову еру емоційних електромобілів із Мюнхена.