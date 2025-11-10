BMW готує конкурента Tesla Model Y: перші фото нового електричного купе-позашляховика iX4

Як помітно на шпигунських знімках Carscoops, зовнішність BMW iX4 розвиває ідеї моделі iX3, але з більш динамічним профілем. Автомобіль має похилу лінію даху у стилі фастбека, крутіше нахилене заднє скло та компактний спойлер. Усе це робить його візуально нижчим і спортивнішим за більш квадратний iX3.

На рендерах Sugar Design новий iX4 отримав знайомі фари та решітку в стилі Neue Klasse, а ззаду – вузькі світлодіодні ліхтарі, розташовані ближче один до одного, з номерним знаком на бампері. Очікується, що iX4 буде трохи довшим за iX3 (4783 мм) при збереженні колісної бази 2898 мм, а коефіцієнт опору повітря стане ще нижчим за вже вражаючі 0,24 Cd в iX3.

Інтер’єр iX4 буде майже ідентичним до iX3: панорамний вигнутий дисплей iDrive, який об’єднує 17,9-дюймовий центральний екран мультимедіа та цифрову панель приладів, а також опціональний 3D head-up дисплей.

Через похилу лінію даху очікується трохи менше місця над головою ззаду, але решта простору залишиться на рівні iX3. Модель iX4 базуватиметься на архітектурі Neue Klasse, що означає відсутність двигунів внутрішнього згоряння в лінійці.

У гамі будуть версії з одним заднім мотором і повнопривідні xDrive, а згодом очікується “заряджений” iX4 M. Для орієнтиру: нинішній iX3 50 xDrive має 469 к.с. (345 кВт), тому аналогічна або вища потужність очікується й в iX4. Новий кузов, покращена аеродинаміка та нижчий центр маси мають забезпечити кращу керованість порівняно з нинішнім поколінням X4.

Поточний BMW X4 із бензиновими та дизельними двигунами знімають із виробництва вже цього місяця, без прямого спадкоємця з ДВЗ. Його місце у лінійці займе повністю електричний iX4, який поєднає знайому концепцію купе-кросовера з технологіями майбутнього. Прем’єра BMW iX4 очікується наприкінці 2026 року, а слідом може з’явитися й більший iX6.