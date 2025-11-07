Новий BMW i4 M60 став швидшим за M3

Базовий BMW i4 eDrive40 тепер може проїжджати до 536 км на одному заряді з 18-дюймовими колесами — на 24 км більше, ніж раніше. Навіть із 19-дюймовими дисками запас ходу сягає 494 км, що все одно перевищує показники торішньої версії. Найцікавіша новинка — це i4 M60, який замінив попередній M50. Модель також отримала нові інвертори, підвищену ефективність та більше потужності.

У стандартному режимі електричний седан розвиває 517 к.с., але у спортивному My Modes Sport потужність зростає до 601 к.с. і 820 Нм крутного моменту. Така конфігурація дозволяє i4 M60 розганятися до 100 км/год лише за 3,6 секунди — на пів секунди швидше, ніж стандартний BMW M3 і майже настільки ж стрімко, як M3 Competition xDrive.

Попри високу продуктивність, ефективність також покращилася: i4 M60 з 19-дюймовими колесами тепер проїжджає до 447 км, а з 20-дюймовими — близько 373 км. У порівнянні з попередником, це плюс 18 і 8 км відповідно. До технічних змін додали кілька практичних опцій. Усі моделі тепер комплектуються набором Seal & Drive Tire Kit, а до системи Parking Assistant Professional додано реєстратор поїздок.

Крім того, з’явилася опція скляного керування, а для версій eDrive40 і xDrive40 пакет Shadowline тепер включає чорні корпуси дзеркал і гальма M Sport із синіми супортами. Виробництво оновленого BMW i4 2026 року стартує у листопаді. Carscoops зазначає, що ціни в США починаються від 57 900 доларів за i4 eDrive40, 62 300 доларів за i4 xDrive40, а топова версія i4 M60 коштує від 70 700 доларів.