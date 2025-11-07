Новый BMW i4 M60 стал быстрее M3

Базовый BMW i4 eDrive40 теперь может проезжать до 536 км на одном заряде с 18-дюймовыми колесами - на 24 км больше, чем раньше. Даже с 19-дюймовыми дисками запас хода достигает 494 км, что все равно превышает показатели прошлогодней версии. Самая интересная новинка - это i4 M60, который заменил предыдущий M50. Модель также получила новые инверторы, повышенную эффективность и больше мощности.

В стандартном режиме электрический седан развивает 517 л.с., но в спортивном My Modes Sport мощность возрастает до 601 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Такая конфигурация позволяет i4 M60 разгоняться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды - на полсекунды быстрее, чем стандартный BMW M3 и почти столь же стремительно, как M3 Competition xDrive.

Несмотря на высокую производительность, эффективность также улучшилась: i4 M60 с 19-дюймовыми колесами теперь проезжает до 447 км, а с 20-дюймовыми - около 373 км. По сравнению с предшественником, это плюс 18 и 8 км соответственно. К техническим изменениям добавили несколько практичных опций. Все модели теперь комплектуются набором Seal & Drive Tire Kit, а к системе Parking Assistant Professional добавлен регистратор поездок.

Кроме того, появилась опция стеклянного управления, а для версий eDrive40 и xDrive40 пакет Shadowline теперь включает черные корпуса зеркал и тормоза M Sport с синими суппортами. Производство обновленного BMW i4 2026 года стартует в ноябре. Carscoops отмечает, что цены в США начинаются от 57 900 долларов за i4 eDrive40, 62 300 долларов за i4 xDrive40, а топовая версия i4 M60 стоит от 70 700 долларов.