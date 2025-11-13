Дизайнер показал новый BMW i4 Neue Klasse: элегантное купе будущего

Хотя компания официально еще не подтвердила эту информацию, сообщения указывают на то, что электрическое купе i4 может дебютировать до конца 2028 года, пишет Carscoops. Рендеры от Sugar Design демонстрируют, каким может быть этот автомобиль: длинный капот, низкий профиль, острые фары и минималистичные узкие решетки, напоминающие последние концепты Neue Klasse.

Читайте также: BMW готовит конкурента Tesla Model Y: первые фото нового электрического купе-внедорожника iX4

Задняя часть также выдержана в новом корпоративном стиле BMW - тонкие горизонтальные LED-фонари и чистые линии кузова. Будущее купе уже получило внутренний код NA2 и станет электрическим преемником современного 4 Series Coupe. По предварительным данным, модель поделит платформу со следующим седаном i3 Neue Klasse, а также может получить версию с открытой крышей - i4 Cabriolet (NA3).

Планируется, что производство стартует во второй половине 2028 года, хотя график может измениться. Рынок двухдверных электрокаров остается нишевым, однако для BMW это скорее вопрос имиджа, чем прибыли. Такой автомобиль призван продемонстрировать эволюцию бренда, сочетая классическую эстетику и новейшие электрические технологии.

Также интересно: Как выбрать нужную комплектацию автомобиля: какими опциями действительно пользуются

Если проект получит финальное одобрение, BMW i4 Coupe Neue Klasse может стать одним из самых ярких дебютов в конце десятилетия - и потенциально откроет новую эру эмоциональных электромобилей из Мюнхена.