Чи може дизельна машина бути динамічною та приносити задоволення від водіння? Команда SRT знайшла таку машину – це Audi A6 Avant з 3-літровим двигуном.

Ще зовсім недавно ми з вами сприймали легкові дизельні автомобілі як родича трактора. Він економить пальне, непогано тягнуть, проте повільні, димлять та торохтять, немов відро. На щастя, технології не стоять на місці, і дизельні двигуни 21-го століття - це високий технологічний рівень. Дизельні машини не лише перестали диміти і торохтіти, але і на гоночному треку дадуть фору багатьом суперкарам. Команда "Суми Рейсінг Тім" протестувала дизельне авто, яке, на їх погляд, є одним з кращих болідів, які їздять на "солярці" - Audi A6 Avant TD.

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Ця Audi A6 Avant оснащена 3-літровим V-подібним дизелем з двома турбінами, який розвиває 320 к.с. та 650 Нм крутного моменту. Його реальні показники динаміки – 5,4 с з нуля до 100 км/год та 21,4 секунди – до 200 км/год.

Дивіться відео тест-драйву Audi A6 Avant:

Нагадаємо, що нещодавно команда СРТ провела огляд вживаної Toyota Camry Hybrid зі США.