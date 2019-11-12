Может ли дизельная машина быть динамичной и доставлять удовольствие от вождения? Команда SRT нашла такую машину – это Audi A6 Avant с 3-литровым двигателем.

Еще совсем недавно мы с вами принимали легковые дизельные автомобили как родственника трактора. Они экономят горючее, неплохо тянут, однако медленные, дымят и гремят, словно ведро. К счастью, технологии не стоят на месте, и дизельные двигатели 21-го века – это высокий технологический уровень. Дизельные машины не только перестали дымить и тарахтеть, но и на гоночном треке дадут фору многим суперкарам. Команда "Сумы Рейсинг Тим" протестовала дизельный автомобиль, который, на их взгляд, является одним из лучших болидов, которые ездят на "солярке" – Audi A6 Avant TD.

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Эта Audi A6 Avant оснащена 3-литровым V-образным дизелем с двумя турбинами, который развивает 320 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Его реальные показатели динамики – 5,4 с с нуля до 100 км/ч и 21,4 секунды – до 200 км/ч.

Смотрите видео тест-драйва Audi A6 Avant:

Напомним, что недавно команда СРТ провела обзор подержанной Toyota Camry Hybrid из США.