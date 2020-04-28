В економ-сегменті вартість дизельного пального наближається до 17 грн за літр.

Так, посилаючись на дані "Консалтингової групи А-95", мережа "БРСМ-Нафта" загалом по країні за вихідні знизила ціни на дизпаливо на 50 копійок - до 18,80 грн/л.

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У деяких областях вартість дизпалива була знижена на 80 коп/л (Черкаська та Харківська) та 1 грн/л (Дніпропетровська) - до 18,49 грн/л. У столичному регіоні дизпаливо на станціях мережі подешевшало на 30 коп. - до 18,99 грн/л.

Водночас ціновий мінімум в столичному регіоні оновила мережа MOTTO, опустивши ціну дизпалива на 50 копійок - до 18,38 грн/л.

Столична мережа KLO за вихідні опустила ціну дизпалива на 80 коп. - до 20,99 грн/л, бензину - на 40 коп/л, до 21,59-22,59 грн за марку А-92 і А-95 відповідно.

До 18 грн/л ціни на дизпаливо знизила мережа Marshal, опустивши її за вихідні на 40 коп/л. У Житомирській області продовжує знижувати ціну "Фактор", що торгує по 17,30 грн/л, знизивши на вихідних стелу на 50 копійок.

За вихідні на 1,05 грн/л подешевшали бензини в мережі "Автотранс" і на 50 коп/л на станціях BVS ("Надія").

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