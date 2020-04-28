В эконом-сегменте стоимость дизельного топлива приближается к 17 грн за литр.

Так, ссылаясь на данные "Консалтинговой группы А-95", сеть "БРСМ-Нафта" в целом по стране за выходные снизила цены на дизтопливо на 50 копеек - до 18,80 грн/л.

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В некоторых областях стоимость дизтоплива была снижена на 80 коп/л (Черкасская и Харьковская) и 1 грн/л (Днепропетровская) - до 18,49 грн/л. В столичном регионе дизтопливо на станциях сети подешевело на 30 коп. - до 18,99 грн/л.

В то же время ценовой минимум в столичном регионе обновила сеть MOTTO, опустив цену дизтоплива на 50 копеек - до 18,38 грн/л.

Столичная сеть KLO за выходные опустила цену дизтоплива на 80 коп. - до 20,99 грн/л, бензина - на 40 коп/л, до 21,59-22,59 грн за марку А-92 и А-95 соответственно.

До 18 грн/л, цены на дизтопливо снизила сеть Marshal, опустив ее за выходные на 40 коп/л. В Житомирской области продолжает снижать цену "Фактор", торгующий по 17,30 грн/л, снизив на выходных стелу на 50 копеек.

За выходные на 1,05 грн/л подешевели бензины в сети "Автотранс" и на 50 коп/л на станциях BVS ("Надежда").

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