Українські дилери Lexus відновли замовлення на флагманські позашляховики Lexus LX 450d із дизельним двигуном.

Модель доступна і в спецкомплектації Black Edition. Основна концепція комплектації LX 450d Black Edition полягає у застосуванні стилізованих елементів оздоблення салону в чорному кольорі, а також 21-дюймових колісних дисках чорного кольору в ексклюзивному дизайні та аудіосистемі Mark Levinson.

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Флагманський позашляховик LX 450d у спецкомплектації Black Edition доступний лише у двох кольорах кузова: “чорний кварц” та “білий sport”. Стеля автомобіля може бути винятково чорного кольору. Родзинкою цієї комплектації, є аудіосистема Mark Levinson на 19 динаміків.

LX 450d Black Edition вирізняється низкою елементів дизайну: дверними ручками і решіткою радіатора чорного кольору, а також чорним оздобленням дзеркал заднього огляду, фар головного світла та передніх протитуманних фар. Декоративні окантовки решітки радіатора, вікон і ручки дверей багажника відтепер мають темне матове покриття замість звичайного хромованого.

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