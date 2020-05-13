Украинские дилеры Lexus возобновили заказы на флагманские внедорожники Lexus LX 450d с дизельным двигателем.

Модель доступна и в спецкомплектации Black Edition. Основная концепция комплектации LX 450d Black Edition заключается в применении стилизованных элементов отделки салона в черном цвете, а также 21-дюймовых колесных дисках черного цвета в эксклюзивном дизайне и аудиосистеме Mark Levinson.

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Флагманский внедорожник LX 450d в спецкомплектации Black Edition доступен только в двух цветах кузова: “черный кварц” и “белый sport”. Потолок автомобиля может быть исключительно черного цвета. Изюминкой этой комплектации есть аудиосистема Mark Levinson на 19 динамиков.

LX 450d Black Edition отличается рядом элементов дизайна: дверными ручками и решеткой радиатора черного цвета, а также черной отделкой зеркал заднего вида, фар головного света и передних противотуманных фар. Декоративные окантовки решетки радиатора, окон и ручки дверей багажника отныне имеют темное матовое покрытие вместо обычного хромированного.

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