Официальные дилеры Lexus в Украине начали продажи обновленного кроссовера Lexus RX.

Среди эволюционных изменений − обновленный экстерьер, более удобный и современный салон, улучшенные ходовые качества, а также уровень безопасности.

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Экстерьер

Измененился дизайн переднего и заднего бамперов. Линия порогов автомобиля. Также выразительнее стал L-образный рисунок решетки радиатора, а новые узкие основные фары придают передней части автомобиля остроты. Палитра цветов кузова расширилась.

Интерьер

В модификации RX Long предусмотрено два варианта положений сидений третьего ряда, что дает больше пространства пассажирам, а второй ряд теперь можно заказать в версии с двумя отдельными креслами с подлокотниками. Изменилась и отделка салона кроссовера: появились охряной, красный и черный с белыми акцентами цвета, в комплектации Business теперь доступна отделка сидений перфорированной синтетической кожей, а что касается отделки деревом, то на смену полированному ореху пришел более практичный и изысканный матовый.

Техника

Благодаря изменениям в конструкции подвески и повышенной жесткости кузова обновленный RX имеет лучшие ходовые качества и улучшенную управляемость. Команде инженеров удалось достичь более быстрой и линейной реакции автомобиля на действия руля, что позволяет при любых условиях максимально точно двигаться по заданной траектории. Новые амортизаторы с устройством регулировки трения (FCD) вносят свой вклад в управляемость. Дополнительную устойчивость на поворотах гарантирует также система активной помощи при повороте Active Cornering Assist.

Адаптивный дальний свет АНЅ с системой BladeScan™ и Lexus Safety System+

Lexus – признанный новатор в технологиях автомобильной оптики. Он первым в мире оснастил свои автомобили светодиодными фарами и адаптивной системой управления дальним светом (AHS), обеспечивающими лучшее освещение дороги и повышенную безопасность. В обновленном кроссовере RX впервые использован AHS типа BladeScan™. Эта система позволяет освещать зоны, которые обычно остаются неосвещенными, такие как обочины и изгибы дороги, помогая водителю заранее замечать пешеходов и дорожные знаки и не ослеплять других участников дорожного движения. При этом видимость в темное время суток увеличилась со стандартных 32 м до впечатляющих 56 м.

Кроме того, новый RX оснащен комплексом Lexus Safety System+ последнего поколения, в который входят передовые технологии безопасности и предотвращения ДТП. Это система предотвращения фронтального столкновения, система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и ассистент удержания автомобиля в полосе движения.

Новые мультимедийные возможности

Среди новых возможностей мультимедиа – платформы интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, сенсорный дисплей, дополняющий возможности фирменного интерфейса Remore Touch и обновленная сенсорная панель управления типа “трекпад”. Пользоваться смартфонами в новом RX теперь удобнее, ведь предусмотрен держатель для телефона и дополнительный разъем USB.

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