Офіційні дилери Lexus в Україні почали продаж оновленого кросовера Lexus RX.

Серед еволюційних змін − оновлений екстер’єр, зручніший та сучасніший салон, поліпшені ходові якості, а також рівень безпеки.

Читайте також: Таксисти Нью-Йорка знялись для календаря на 2020 рік

Екстер’єр

Змін зазнав дизайн переднього та заднього бамперів. Лінія порогів автомобіля. Також виразнішим став L-подібний малюнок решітки радіатора, а нові вузькі основні фари надають передній частині автомобіля гостроти. Палітра кольорів кузова розширилася.

Інтер’єр

У модифікації RX Long передбачено два варіанти положень сидінь третього ряду, що дає більше простору пасажирам, а другий ряд тепер можна замовити у версії з двома окремими кріслами з підлокітниками. Змін зазнало оздоблення салону кросовера: з’явилися охряний, червоний та чорний з білими акцентами кольори, у комплектації Business тепер доступне оздоблення сидінь перфорованою синтетичною шкірою, а щодо оздоблення деревом, то на зміну полірованому горіху прийшов більш практичний та вишуканий матовий.

Техніка

Завдяки змінам у конструкції підвіски та підвищеній жорсткості кузова оновлений RX має кращі ходові якості та поліпшену керованість. Команді інженерів вдалося досягти більш швидкої та лінійної реакції автомобіля на дії керма, що дозволяє за будь-яких умов максимально точно рухатися заданою траєкторією. Нові амортизатори з пристроєм регулювання тертя (FCD) роблять свій внесок у керованість. Додаткову стійкість у поворотах гарантує також система активної допомоги при повороті Active Cornering Assist.

Адаптивне дальнє світло АHS з системою BladeScan™ та Lexus Safety System+

Lexus – визнаний новатор у технологіях автомобільної оптики. Він першим у світі оснастив свої автомобілі світлодіодними фарами та адаптивною системою керування дальнім світлом (AHS), що гарантують краще освітлення дороги та підвищену безпеку. В оновленому кросовері RX уперше використано AHS типу BladeScan™. Ця система дозволяє освітлювати зони, які зазвичай лишаються неосвітленими, такі як узбіччя та вигини дороги, допомагає водієві заздалегідь помічати пішоходів і дорожні знаки та не засліплювати інших учасників дорожнього руху. При цьому видимість у темний час доби збільшилася зі стандартних 32 м до вражаючих 56 м.

Окрім того, новий RX оснащений комплексом Lexus Safety System+ останнього покоління, до якого входять передові технології безпеки та запобігання ДТП. Це система запобігання фронтальним зіткненням, система розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круїз-контроль та асистент утримання автомобіля у смузі руху.

Нові мультимедійні можливості

Серед нових можливостей мультимедіа – платформи інтеграції смартфонів Apple CarPlay та Android Auto, сенсорний дисплей, що доповнює можливості фірмового інтерфейсу Remore Touch, та оновлена сенсорна панель управління типу «трекпад». Користуватися смартфонами у новому RX тепер зручніше, адже передбачений тримач для телефону і додатковий роз’єм USB.

Також цікаво: Пес увімкнув задню передачу та цілу годину їздив по колу (відео)