Сюжети фото не завжди зрозумілі тим, хто не користується послугами "Жовтих Кебів" у Нью-Йорку, але цікаво побачити, кого можна зустріти за кермом таксі "Великого яблука".

Протягом останніх семи років організація з Нью-Йорку випускає календарі з місцевими водіями служб таксі – найпопулярнішого способу заробітку для іммігрантів.

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Усі кошти від продажів календарів йдуть на потреби University Settlement – найстарішого гуртожитку в США (1886 року), котрий щорічно допомагає більш ніж 40 тисячам іммігрантів та біженців отримати освіту, житло медичну допомогу та відпочинок.

Фото: календар NYC Taxi Drivers / NYC Taxi Drivers Calendar

Позувати для календаря запросили звичайних нью-йоркських таксистів – людей різного віку, статі та національності. Сюжети світлин зображують типові кліше про місцевих таксистів та відтворюють кумедні випадки, що стали відомими у Нью-Йорку. Фото-календар NYC Taxi Drivers Calendar на 2020 рік буде останнім у цій серії.

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