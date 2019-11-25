Сюжеты фото не всегда понятны тем, кто не пользуется услугами "Желтых кэбов" в Нью-Йорке, но интересно увидеть, кого можно встретить за рулем такси "Большого яблока".

В течение последних семи лет организация из Нью-Йорка выпускает календари с местными водителями служб такси – популярного способа заработка для иммигрантов.

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Все средства от продаж календарей идут на нужды University Settlement – старейшего общежития в США (1886 г.), которое ежегодно помогает более чем 40 тысячам иммигрантов и беженцев получить образование, жилье, медицинскую помощь и отдых.

Фото: календарь NYC Taxi Drivers / NYC Taxi Drivers Calendar

Позировать для календаря пригласили обычных нью-йоркских таксистов – людей разного возраста, пола и национальности. Сюжеты фотографий изображают типичные клише о местных таксистах и воспроизводят забавные случаи, ставшие известными в Нью-Йорке. Фото-календарь NYC Taxi Drivers Calendar на 2020 год будет последним в этой серии.

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