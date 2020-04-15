Кроссоверы Lexus RX в Украине очень популярны, как среди мужчин, так и женщин. В чем причина такой народной любви?

Lexus RX третьего поколения выпускался с 2008 по 2015 год, а в 2012 году был рестайлинг. Автомобили выпускались с бензиновыми двигателями 2,7 л (RX 270, передний привод) и 3,5 литра (RX 350, полный привод), а также в гибридном исполнении (RX 450h). В Украине они стоят от 189 до 27 тысяч долларов.

В салоне заметно, что это автомобиль премиум-класса, но дизайн “на любителя”. Качество мультимедийного экрана вызывает сомнения, а эргономика рычага КП откровенно неудобна.

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На ходу Lexus RX350 очень динамичный. Даже сейчас, почти десять лет после схода с конвейера, он набирает первую сотню за 7,7 секунд. Он уверенно и мощно набирает скорость и довольно хорошо держит дорогу. Так, к управляемости есть вопросы, однако это расплата за мягкую подвеску. Авто действительно не замечает плохих дорог, которых в Украине много. Да и лишнего шума в салоне нет.

Еще одна легендарная черта Lexus RX – надежность. Кроме того, что мотор не любит перегрева, больше никаких “фамильных” недостатков в нем нет. Так же, как и не “глючит” электроника. Что касается подвески, то лучше обходить модели с пневмостойками (она одна стоит около 600 долларов), лучше выбрать с пружинами.

Какие еще достоинства и недостатки у Lexus RX350 третьего поколения, смотрите в видео:

Напомним, что Lexus решил выпускать только гибридные кроссоверы.