Кросовери Lexus RX в Україні дуже популярні, як серед чоловіків, так і жінок. В чому причина такої народної любові?

Lexus RX третього покоління випускався з 2008 до 2015 рік, а в 2012 році був рестайлінг. Автомобілі випускались з бензиновими двигунами 2,7 л (RX 270, передній привід) та 3,5 л (RX 350, повний привід), а також у гібридному виконанні (RX 450h). В Україні вони коштують від 189 до 27 тисяч доларів.

В салоні помітно, що це автомобіль преміум-класу, однак дизайн «на любителя». Якість мультимедійного екрану викликає сумніви, а ергономіка важеля КП відверто незручна.

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На ходу Lexus RX350 дуже динамічний. Навіть зараз, майже десять років після сходу з конвеєра, він набирає першу сотню за 7,7 секунд. Він впевнено та потужно набирає швидкість і досить добре тримає дорогу. Так, до керованості є питання, однак це розплата за м’яку підвіску. Авто справді не помічає поганих доріг, який в Україні багато. Та й зайвого шуму в салоні нема.

Ще одна легендарна риса Lexus RX – надійність. Окрім того, що мотор не любить перегріву, більше ніяких “фамільних” недоліків в ньому немає. Так само, як і не “глючить” електроніка. Щодо підвіски, то краще оминати моделі з пневмостійками (вона одна коштує близько 600 доларів), краще обрати з пружинами.

Які ще достоїнства та недоліки у Lexus RX350 третього покоління, дивіться у відео:

Нагадаємо, що Lexus вирішив випускати лише гібридні кросовери.