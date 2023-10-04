Італійський виробник систем кондиціювання та опалення автомобілів Thermobus запатентував систему опалення Infra Red, за принципом роботи схожу на сауну.

В інноваційному рішенні розробники використали принцип інфрачервоного обігріву – така ж використовується при обладнанні одного з типів саун. Якщо вентиляторні системи обігрівають повітря, то інфрачервона мережа опалення нагріває поверхні та тіла людей, чим забезпечує комфортніші умови пасажирам і водієві.

Економічні переваги також дивовижні відносно класичних схем. По-перше, вентилятори не потрібні, що вже дає економію. По-друге, ІЧ-обігрів споживає в залежності від погодних умов 200-300 Вт/км, а вентиляторний класичний обігрів удвічі більше - 600-700 Вт/км.

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І хоча про це ніде жодним словом не обмовилися ні розробники, ні ЗМІ, експерти редакції Авто24 прийшли до висновку, що в умовах сезонних респіраторних захворювань та коронавірусу інфрачервоне опалення салонів автобусів має кращу перспективу.

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48-місний eRampini з 2010 року мав безліч рестайлінгів, що дозволяло йому йти в ногу з часом. І ось чергова інновація – інфрачервона система обігріву салону. Фото: Rampini spa

Якщо з класичними вентиляторними системами опалення хтось із хворих чихне чи кашляне, то потік повітря з вентилятора непомітно рознесе мільйони бацил по салону і… через два-три практично усі пасажири зляжуть з грипом чи іншим діагнозом.

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При ІЧ-опаленні салону потік повітря в салоні практично нульовий. Отож, захворіти можуть лише кілька пасажирів з близького оточення біля об'єкта кашлю, але не весь салон. І цей постулат привабливості надалі буде визначальним у виборі систем опалення.

Розробники повідомляють, що ІЧ-рішення призначене для заміни традиційної водно-гліколевої системи опалення або для інтеграції з традиційною системою опалення. Легкі панелі різних розмірів можна монтувати як в салоні на стелі, та і в покриття підлоги чи у бічні стіни.

Приблизна схема монтажу панелей інфрачервоного опалення в салоні автобуса. Інфографіка: Thermobus

Нова система опалення Thermobus буде представлена на виставці Busworld у Брюсселі (з 7 по 12 жовтня 2023 року). Її змонтували в електробус Rampini spa (Італія). Цей виробник покаже на виставці три машини (нове покоління водневого мікроавтобуса, два електробуси Sixtron і Eltron) один з яких буде обладнаний системою інфрачервоного обігріву.