Итальянский производитель систем кондиционирования и отопления автомобилей Thermobus запатентовал систему отопления Infra Red, по принципу работы похожую на сауну.

В инновационном решении разработчики использовали принцип инфракрасного обогрева – такой же используется при оборудовании одного из типов саун. Если вентиляторные системы обогревают воздух, то инфракрасная сеть отопления нагревает поверхности и тела людей, чем обеспечивает более комфортные условия пассажирам и водителю.

Экономические преимущества также лучше, чем в классических схемах. Во-первых, вентиляторы не нужны, что уже дает экономию. Во-вторых, ИК-обогрев потребляет в зависимости от погодных условий 200-300 Вт/км, а вентиляторный классический обогрев вдвое больше – 600-700 Вт/км.

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И хотя об этом нигде ни словом не оговорились ни разработчики, ни СМИ, эксперты редакции Авто24 пришли к выводу, что в условиях сезонных респираторных заболеваний и коронавируса инфракрасное отопление салонов автобусов имеет лучшую перспективу.

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48-местный eRampini с 2010 года получил множество рестайлингов, что позволяло ему идти в ногу со временем. И вот очередная инновация – инфракрасная система обогрева салона. Фото: Rampini spa

Если с классическими вентиляторными системами отопления кто-то из больных чихнет или кашлянет, то поток воздуха из вентилятора незаметно разнесет миллионы бацилл по салону и практически все пассажиры слягут с гриппом или другим диагнозом.

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При ИК-отоплении салона поток воздуха в салоне практически нулевой. Так что заболеть могут лишь несколько пассажиров из близкого окружения возле объекта кашля, но не весь салон. И этот постулат в дальнейшем будет определяющим в выборе систем отопления.

Разработчики сообщают, что ИК-решение предназначено для замены традиционной водно-гликолевой системы отопления или интеграции с традиционной системой отопления. Легкие панели разных размеров можно монтировать как в потолочном салоне, так и в покрытие пола или в боковые стены.

Приблизительная схема монтажа панелей инфракрасного отопления в салоне автобуса. Инфографика: Thermobus

Новая система отопления Thermobus будет представлена на выставке Busworld в Брюсселе (с 7 по 12 октября 2023 г.). Ее смонтировали в электробусе Rampini spa (Италия). Этот производитель покажет на выставке три машины (новое поколение водородного микроавтобуса, два электробуса Sixtron и Eltron), один из которых будет оборудован системой инфракрасного обогрева.