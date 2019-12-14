Зима – сезон малоприємний і для власників звичайних машин, а для водіїв електромобілів це й зовсім особлива пора. Але не всі співвітчизники, які планують покупку "електричок", знають малоприємні нюанси їх зимової поведінки.

Причина додаткових зимових труднощів – у двох принципових обставинах. По-перше, при низькій температурі будь-які акумулятори втрачають ємність, і особливо це стосується тягових літій-іонних батарей, що використовуються на електромобілях. А по-друге, взимку об'єктивно зростає споживання енергії, запас якої на борту кожного електрокара обмежений.

У зимовий час стрілка покажчика запасу ходу електромобіля падає просто на очах.

Що стосується зниження корисної ємності тягових акумуляторів, у свіжої батареї вона стає помітною лише ближче до -10°С. При більш низьких температурах, порядку -15°С, електромобіль може втратити в середньому до 20-25% запасу ходу – і це тільки теоретично!

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А при морозах за -20°С холодна батарея деяких машин може не стартувати зовсім – тобто не почне видавати необхідний для двигуна струм. Правда, це стосується тільки автомобіля, який довго простояв на морозі – і досвідчені власники машин з електроприводом це знають і користуються цим знанням.

Справа в тому, що літій-іонний акумулятор виділяє досить багато тепла, коли приймає і віддає енергію – згадайте, як гріється ваш мобільний телефон при довгій розмові або перегляді відео в інтернеті. Тому електромобілю, який активно рухається, мороз не такий страшний, адже його батарея гріє сама себе. А значить, якщо машина ночувала в більш-менш теплому гаражі, то вона успішно стартує і на ній можна сміливо виїжджати на холод. Приблизно те саме виходить, якщо машина заряджалася безпосередньо перед виїздом і батарея була розігріта струмом зарядки.

Цікаво, що при морозі –20 °С і нижче батарея може не тільки відмовитися везти машину, але і приймати заряд.

Однак в реальності в морозну погоду у середньостатистичного електромобіля пробіг від однієї зарядки знижується приблизно вдвічі. Тому що, крім зниження ємності батареї, має місце значне споживання струму обігрівачем салону. Зрозуміло, що більшість власників намагаються прогрівати салон електромобіля перед поїздкою ще під час зарядки, коли машина підключена до мережі.

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Та все ж на зимових вулицях велика рідкість – електромобіль з легко одягненими пасажирами в салоні: водії підтримують в машині мінімально допустиму температуру, а в більшості випадків витрачають енергію тільки на обдув вікон для збереження оглядовості. Щоб попередити запотівання вікон і їх подальше обмерзання, пасажири змушені менше розмовляти (повітря, що видихається, містить багато вологи, яка осідає на холодному склі).

В якості контраргументу гарячі апологети електроприводу наводять як приклад Норвегію – країну, розташовану на півночі Європейського континенту. Мовляв, чому тоді вона – найбільш передова з електрифікації автотранспорту країна світу? Воно й насправді, у річних продажах легковиків більше 30% тут складають електромобілі. Для тих, хто добре навчався в школі, відповідь лежить на поверхні: північна країна не обов'язково мерзне від лютих морозів. Завдяки Гольфстріму, на більшій частині території Норвегії мінімальна температура взимку становить в середньому -8°С. У найбільш заселеному західному регіоні навіть у січні-лютому заморозки – рідкість, та й на крайній півночі країни середня мінімальна температура не опускається нижче -22°С.

У м'якому кліматі норвезької столиці електромобілі давно прижилися, але влада Осло не встигає будувати зарядні колонки і водіям доводиться стояти в черзі.

І якщо вже говорити про Норвегію, є ще один нюанс: ця країна на 98% забезпечує свої потреби в електроенергії з відновлюваних джерел. Їх теж не можна назвати абсолютно чистими з точки зору екології, але з отриманням електроенергії шляхом спалювання вугілля на ТЕС все ж не порівняти... Для довідки – в Україні 90% енергії виробляється на атомних і теплових станціях, які або викидають в небо тонни сажі та інших некорисних речовин, або загрожують більш масштабними неприємностями. Наскільки зросте споживання електрики, коли хоча б половина українців пересяде на електромобілі, поки ніхто не порахував…

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