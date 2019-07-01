В Європі почали діяти нові правила, які покликані покращити безпеку пішоходів.

З 1 липня в країнах Євросоюзу вступають у дію нові правила щодо обов'язкового обладнання електромобілів пристроями, які імітують звук двигуна внутрішнього згоряння. Такі норми введені через те, що пішоходи та тварини не чують наближення електромобіля, тому мають великий ризик бути травмованими. Звук має видаватися при умові руху електромобіля на швидкості меншій за 20 км/год.

З 1 липня вимога стосуватиметься лише нових електромобілів, а от з 2021 року почне діяти вимога щодо обов'язкового обладнання звуковими системами усіх наявних в експлуатації "електричок".

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Втім, не усі згодні з таким нововведенням. Представники асоціації Guide Dogs впевнені, що електромобіль має видавати звук і на більших швидкостях.

Зазначимо, що багато електромобілів, які сьогодні їздять на дорогах, мають системи звукового сповіщення пішоходів. Однак не всі вони імітують звук двигуна внутрішнього згоряння, як це передбачено Директивою ЄС.

Нагадаємо, що означають різні звуки в салоні авто.