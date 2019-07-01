В Европе начали действовать новые правила, которые призваны улучшить безопасность пешеходов.

С 1 июля в странах Евросоюза вступают в действие новые правила относительно обязательного оборудования электромобилей устройствами, которые имитируют звук двигателя внутреннего сгорания. Такие нормы введены из-за того, что пешеходы и животные не слышат приближение электромобиля, поэтому имеют большой риск быть травмированными. Звук должен издаваться при условии движения электромобиля на скорости меньше 20 км/ч.

С 1 июля требование коснется только новых электромобилей, а вот с 2021 года начнет действовать требование относительно обязательного оборудования звуковыми системами всех имеющихся в эксплуатации "электричек".

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Впрочем, не все согласны с таким нововведением. Представители ассоциации Guide Dogs уверены, что электромобиль должен издавать звук и на больших скоростях.

Отметим, что многие электромобили, которые сегодня ездят на дорогах, имеют системы звукового оповещения пешеходов. Однако не все они имитируют звук двигателя внутреннего сгорания, как это предусмотрено Директивой ЕС.

Напомним, что означают различные звуки в салоне авто.