На автомобільну промисловість також впливає зростаюча популярність каршерінга і додатків для спільних поїздок.

У найближчі кілька років кількість робочих місць в автомобільній галузі скоротиться приблизно на 80 000 через перехід машин з бензину на електрику, а також зростаючої популярності програм для спільних поїздок і використання авто. Про це повідомляє Bloomberg.

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Провідні автовиробники вже запустили процес оптимізації. Наприклад, за даними агентства, Daimler і Audi оголосили про скорочення 20 000 робочих місць. Тільки в Audi вважають, що звільнення 9500 робітників до 2025 року дозволить отримати близько 6 млрд євро, які будуть інвестовані у виробництво електроавто.

Очікується, що темпи скорочення робочих місць в Mercedes-Benz, Porsche і BMW будуть "більш помітними в 2020 році".

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