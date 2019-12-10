На автомобильную промышленность также влияет растущая популярность каршеринга и приложений для совместных поездок.
В ближайшие несколько лет количество рабочих мест в автомобильной отрасли сократится примерно на 80 000 из-за перехода машин с бензина на электричество, а также растущей популярности программ для совместных поездок и использования авто. Об этом сообщает Bloomberg.
Читайте также: Audi сократит 9500 рабочих мест
Ведущие автопроизводители уже запустили процесс оптимизации. Например, по данным агентства, Daimler и Audi объявили о сокращении 20 000 рабочих мест. Только в Audi считают, что увольнение 9500 рабочих до 2025 года позволит получить около 6 млрд евро, которые будут инвестированы в производство электроавто.
Ожидается, что темпы сокращения рабочих мест в Mercedes-Benz, Porsche и BMW будут "более заметными в 2020 году".
Также интересно: Возвращение техосмотра: нужно ли это украинцам?