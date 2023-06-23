За даними JD Power, у нових автомобілях усіх чотирьох виробників електромобілів є понад 250 проблем на 100 автомобілів.

Усі основні виробники лише електромобілів, які представлені в Сполучених Штатах, отримали дуже низькі рейтинги в дослідженні JD Power Initial Quality Study 2023, яке аналізує, які проблеми виникають на ранніх етапах володіння новим автомобілем.

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Результати цьогорічного дослідження базуються на відповідях 93 380 покупців і орендарів нових автомобілів 2023 року випуску, які були опитані на початку їхнього володіння.

Tesla, Rivian, Lucid і Polestar посідають останні місця в чарті, а найгіршу оцінку отримала Lucid Motors, яка отримала результат 340 проблем на 100 автомобілів (PP100).

Загальна картина виробників електромобілів така:

Tesla Motors: 257 PP100

Rivian Motors: 282 PP100

Polestar: 313 PP100

Lucid Motors: 340 PP100

Tesla за рік збільшилася на 31 PP100, а Polestar покращила результат на 15 PP100. У той же час Rivian і Lucid Motors були включені до цьогорічного дослідження вперше. Однак JD Power зазначає, що всі чотири виробники автомобілів офіційно не ранжуються серед інших брендів у дослідженні, оскільки вони не відповідають критеріям рейтингу.

Компанія з аналізу даних каже, що, на відміну від інших виробників автомобілів, Tesla, Rivian, Polestar і Lucid не надають їй дозволу на опитування своїх власників у штатах, де потрібен дозвіл. У результаті було розраховано оцінку на основі вибірки опитувань власників з інших штатів, де авторизація не потрібна.

Порівняно з трьома найкращими брендами, зарахованими в цьогорічному дослідженні початкової якості, чотири виробники електромобілів значно відстають: Dodge займає перше місце зі 140 PP100, за ним йде Ram зі 141 PP100 і, як не дивно, Alfa Romeo зі 143 PP100.

JD Power зазначає, що всі нові транспортні засоби стають дедалі проблематичнішими: цього року на 100 автомобілів припадає на 12 проблем більше, ніж у 2022 році, і на 30 більше PP100 порівняно з 2021 роком. Серед проблем, згаданих власниками та орендарями, пов’язані з такими простими речами, як поганий звук, підставки для чашок, які не служать за призначенням, і використання набагато більшої кількості технологій загалом.

Дверні ручки також викликають дедалі більшу проблему, оскільки виробники намагаються змінити їх дизайн. Опитування говорить, що власники мають проблеми з високотехнологічним підходом до цієї базової функції та що сім із 10 найбільш проблемних моделей у цій галузі є електромобілями на акумуляторах (BEV).

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«Автомобільна промисловість стикається з широким спектром проблем якості, явища, якого не було за всю 37-річну історію IQS», — сказав Френк Хенлі, старший директор з порівняльного аналізу автомобілів у JD Power. «Індустрія перебуває на великому роздоріжжі, і шлях, який обирає кожен виробник, має першорядне значення для його майбутнього. Від постійних проблем, що переходять з минулих років, до зростання нових типів проблем, сучасні нові транспортні засоби є складнішими — пропонують нові та захоплюючі технології — але не завжди задовольняють власників».

Початкове дослідження якості в США, яке триває вже 37-й рік, базується на опитуванні з 223 запитань, упорядкованих за дев’ятьма категоріями автомобілів: інформаційно-розважальна система, функції, елементи керування та дисплеї, екстер’єр, допомога водієві, інтер’єр, трансмісія, сидіння, досвід водіння та клімат тощо.