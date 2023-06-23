По данным JD Power, в новых автомобилях всех четырех производителей электромобилей более 250 проблем на 100 автомобилей.

Все основные производители только электромобилей, представленных в Соединенных Штатах, получили очень низкие рейтинги в исследовании JD Power Initial Quality Study 2023, анализирующем, какие проблемы возникают на ранних этапах владения новым автомобилем.

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Результаты исследования этого года базируются на ответах 93 380 покупателей и арендаторов новых автомобилей 2023 года выпуска, которые были опрошены в начале их владения.

Tesla, Rivian, Lucid и Polestar занимают последние места в чарте, а самую плохую оценку получила Lucid Motors, которая получила результат 340 проблем на 100 автомобилей (PP100).

Общая картина производителей электромобилей такова:

Tesla Motors: 257 PP100

Rivian Motors: 282 PP100

Polestar: 313 PP100

Lucid Motors: 340 PP100

Tesla за год увеличилась на 31 PP100, а Polestar улучшила результат на 15 PP100. В то же время Rivian и Lucid Motors были включены в исследование в этом году впервые. Однако Джей Ди Пауэр отмечает, что все четыре производителя автомобилей официально не ранжируются среди других брендов в исследовании, поскольку они не отвечают критериям рейтинга.

Компания по анализу данных говорит, что, в отличие от других производителей автомобилей, Tesla, Rivian, Polestar и Lucid не дают ей разрешения на опрос своих владельцев в штатах, где требуется разрешение. В результате была рассчитана оценка на основе выборки опросов владельцев из других штатов, где авторизация не требуется.

По сравнению с тремя лучшими брендами, зачисленными в нынешнем исследовании начального качества, четыре производителя электромобилей значительно отстают: Dodge занимает первое место из 140 PP100, за ним следует Ram из 141 PP100 и, как ни странно, Alfa Romeo из 143 PP.

JD Power отмечает, что все новые транспортные средства становятся все более проблематичными: в этом году на 100 автомобилей приходится на 12 проблем больше, чем в 2022 году, и на 30 больше PP100 по сравнению с 2021 годом. Среди проблем, упомянутых владельцами и арендаторами, связаны с такими простыми вещами, как плохой звук, подставки для чашек, которые не служат по назначению, и использование гораздо большего количества технологий в целом.

Дверные ручки также вызывают все большую проблему, поскольку производители пытаются изменить их дизайн. Опрос говорит, что владельцы испытывают проблемы с высокотехнологичным подходом к этой базовой функции и что семь из 10 наиболее проблемных моделей в этой области являются электромобилями на аккумуляторах (BEV).

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"Автомобильная промышленность сталкивается с широким спектром проблем качества, явления, которого не было за всю 37-летнюю историю IQS", - сказал Фрэнк Хенли, старший директор по сравнительному анализу автомобилей в JD Power. «Индустрия находится на большом развилке, и путь, который выбирает каждый производитель, имеет первостепенное значение для его будущего. От постоянных проблем, переходящих с прошлых лет, к росту новых типов проблем, современные новые транспортные средства сложнее — предлагают новые и увлекательные технологии — но не всегда удовлетворяют владельцев».

Начальное исследование качества в США, которое длится уже 37-й год, базируется на опросе из 223 вопросов, упорядоченных по девяти категориям автомобилей: информационно-развлекательная система, функции, элементы управления и дисплеи, экстерьер, помощь водителю, интер' ер, трансмиссия, сиденье, опыт вождения и климат.