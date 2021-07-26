OLX Авто опублікувало дослідження, згідно з якими лише 2,3% українців розглядають електромобіль у якості свого майбутнього транспортного засобу.

67% опитаних українців мають автомобіль або ж керують не своїм авто. Не мають автомобіля 22% опитаних, але серед них кожен третій планує його придбати найближчим часом. Про це свідчать результати опитування, яке провело OLX Авто. Опитування провели протягом червня серед понад 10 тисяч респондентів.

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"67% опитаних мають автомобіль або ж керують не своїм авто. Ще 5% є власниками мотоциклів. Велосипедам, самокатам, моноколесам віддають перевагу 6% громадян. Переважна більшість власників авто (69%) користуються ним щодня, ще 22% - беруть машину кілька разів на тиждень. Тих, хто керує тільки на вихідних чи кілька разів на місяць – лише 7%. 61% володіють авто понад 10 років, а кожен п'ятий – менше 5 років. Не мають авто 22% опитаних. Але й серед них кожен третій планує його придбати найближчим часом, а кожний сьомий або бере авто в оренду, або ж його возять пасажиром", – йдеться у повідомленні.

При цьому переважна більшість тих, хто має або планує купувати авто, надає перевагу седанам на традиційному паливі або з газовим обладнанням, а електрокари та гібриди цікавлять лише 2,3% громадян.

Водночас бюджет, який середньостатистичний українець готовий викласти за вживане авто, в більшості випадків становить від 5 тисячі доларів.

Згідно з опитуванням OLX Авто, тільки 12% громадян купують нові машини з автосалону і переважна більшість (88%) обирають вживані авто. З них:

український ринок - 57%

авто з Європи - 20%

авто з США - 9%

авто з Азії - 2%

Водночас затребуваними серед водіїв є машини виробництва Німеччини – 46% автовласників надає перевагу їм, на другому місці авто з Японії – 21%, а замикає трійку Франція – 8%.

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Найпопулярніші марки: Volkswagen – 21%, Mercedes-Benz – 10%, BMW – 8%, ВАЗ – 8%, Renault – 7%. "Обираючи автомобіль, українці надають перевагу седанам – 29% опитаних хочуть саме цей формат кузова. На другому місці універсали – 23%, а компактні хетчбеки та масивні позашляховики набрали однаковий відсоток популярності – по 11%. Замикають п’ятірку багатомісні мінівени – 10%.

Попри плани уряду заборонити ввезення і продаж автомобілів на ДВЗ, серед опитаних, які вже мають або планують купувати авто, все ще домінують машини на бензині – 36%, дизелю надають перевагу 25% опитаних й трохи більше з одночасною подачею газу та бензину – 27%. Електрокари та гібриди цікавлять тільки 2,3% опитаних", – додали в OLX Авто.