OLX Авто опубликовало данные исследования, согласно которым лишь 2,3% украинцев рассматривают электромобиль в качестве своего будущего транспортного средства.

67% опрошенных украинцев имеют автомобиль или же управляют не своим авто – не имеют авто 22% опрошенных, но среди них каждый третий планирует его приобрести в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел OLX Авто. Опрос провели в течение июня среди более 10 тысяч респондентов.

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"67% опрошенных имеют автомобиль или же управляют не своим авто. Еще 5% являются владельцами мотоциклов, а велосипедам, самокатам, моноколесам в качестве транспорта отдают предпочтение 6% граждан. Подавляющее большинство собственников авто – 69% – пользуются им ежедневно, еще 22% – берут машину несколько раз в неделю. Тех, кто ездит только на выходных или несколько раз в месяц – лишь 7%. 61% владеют авто более 10 лет, а каждый пятый – менее 5 лет. Не имеют авто – 22% опрошенных. Но и среди них каждый третий планирует его приобрести в ближайшее время, а каждый седьмой или берет авто в аренду, либо же его возят пассажиром", – говорится в сообщении.

При этом, подавляющее большинство тех, кто имеет или планирует покупать авто, отдает предпочтение седанам на традиционном топливе или с газовым оборудованием, а электрокары и гибриды интересуют лишь 2,3% граждан.

В то же время бюджет, который среднестатистический украинец готов выложить за подержанное авто, в большинстве случаев составляет от 5 тысяч долларов.

Согласно опросу OLX Авто, только 12% граждан покупают новые машины из автосалона и подавляющее большинство – 88% – выбирают подержанные авто. Из них:

украинский рынок – 57%

авто из Европы – 20%

авто из США – 9%

авто из Азии – 2%

В то же время востребованными среди водителей являются машины производства Германии – 46% автовладельцев предпочитает их, на втором месте авто из Японии – 21%, а замыкает тройку Франция – 8%.

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Самые популярные марки: Volkswagen – 21%, Mercedes-Benz – 10%, BMW – 8%, ВАЗ – 8%, Renault – 7%. "Выбирая автомобиль, украинцы отдают предпочтение седанам – 29% опрошенных хотят именно этот формат кузова. На втором месте универсалы – 23%, а компактные хэтчбеки и массивные внедорожники набрали одинаковый процент популярности – по 11%. Замыкают пятерку многоместные минивэны – 10%. Несмотря на планы правительства запретить ввоз и продажу автомобилей на ДВС, среди опрошенных, которые уже имеют или планируют покупать авто, все еще доминируют машины на бензине – 36%, дизеля предпочитают 25% опрошенных и немного больше с одновременной подачей газа и бензина – 27%. Электрокары и гибриды интересуют только 2,3% опрошенных", – добавили в OLX Авто.