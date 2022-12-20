Офіційна причина - через перебої з електрикою.

Єдиний пункт пропуску з України в Польщу, на якому кілька днів працював попередній запис в інтернеті, «Ягодин – Дорогуськ», знову працює за “живою чергою”. За інформацією “Укртрансбезпеки”, 20 – 23 записи в “єЧерзі” не діятимуть. Водіям та перевізникам на цьому пункті пропуску треба стати в живу чергу.

Також цікаво чи обов’язково мати тахограф для вантажних перевезень

“Укртрасбезпека” зазначає, що “Команда проєкту завершує роботи з відновлення основного та резервних серверів сайту echerha.gov.ua, який вийшов з ладу 16 грудня після тривалих перебоїв з енергопостачанням. Ми вже розгорнули системи в кількох різних цифрових центрах і працюємо над безпечним переносом даних для збереження кожного запису”.

Зараз доступу на сайт “єЧерга” нема. “Укртрасбезпека” обіцяє, що 23 грудня о 09:00 запис в “єЧергу” на сайті echerha.gov.ua буде відновлено.

Тимчасовий перехід до звичайного режиму необхідний для підготовки перезапуску сайту електронної черги та проїзду автомобілів, які раніше встали в чергу, але не встигли виїхати.

Найближча дата, на яку 23 грудня відкриється запис у загальній черзі – 25 грудня, 12:00; у черзі на ветеринарний контроль – 27 грудня, 12:00.