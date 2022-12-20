Официальная причина – из-за перебоев с электричеством.

Единственный пункт пропуска из Украины в Польшу, на котором несколько дней работала предварительная запись в интернете , «Ягодин – Дорогуск», снова работает за "живой очередью". По информации "Укртрансбезопасности", 20 - 23 записи в "єЧерга" не будут действовать. Водителям и перевозчикам в этом пункте пропуска нужно стать в живую очередь.

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"Укртрасбезопасность" отмечает, что "Команда проекта завершает работы по восстановлению основного и резервных серверов сайта echerha.gov.ua, который вышел из строя 16 декабря после продолжительных перебоев с энергоснабжением. Мы уже развернули системы в нескольких цифровых центрах и работаем над безопасным переносом данных для сохранения каждой записи”.

Сейчас доступа на сайт "єЧерга" нет. "Укртрасбезопасность" обещает, что 23 декабря в 09:00 запись в "єЧергу" на сайте echerha.gov.ua будет восстановлена.

Временный переход к обычному режиму необходим для подготовки перезапуска сайта электронной очереди и проезда автомобилей, ранее вставших в очередь, но не успевших уехать.

Ближайшая дата, на которую 23 декабря откроется запись в общей очереди – 25 декабря, 12:00; в очереди на ветеринарный контроль – 27 декабря, 12:00.