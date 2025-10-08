Одними з перших на цю звістку відгукнулися у німецькій асоціації автомобільної промисловості VDA (Verband der Automobilindustrie), повідомляє verkehrsrundschau.de.

Експерти цієї спільноти розглядають це як важливий сигнал для інвестиційної безпеки. При цьому вони закликали уряд та бізнес до кращої активності в розширенні зарядної та водневої інфраструктури.

"Ми вітаємо той факт, що Європейський парламент розчищає шлях для продовження звільнення від плати за проїзд для вантажівок без викидів після кінця року. Це створить важливий важіль для нарощування ринку вантажівок без викидів та електромобілів у Європі", – заявила президент VDA Хільдегард Мюллер у Берліні.

За словами Мюллера, заплановане розширення створює необхідну безпеку планування, щоб компенсувати вищі витрати на придбання електричних вантажівок при нижчих експлуатаційних витратах. Для виробників транспортних засобів та логістичних компаній це насамперед означає інвестиційну безпеку.

Перш за все, інвестиційна безпека передбачає економічний захист вкладеного капіталу та створює стабільний інвестиційний клімат, захист прав інвесторів та ефективну державну політику.

Особливо актуальною інвестиційна безпека стає в умовах кризових явищ та військових конфліктів, що впливають на стійкість фінансової системи. Європа на східних кордонах впритул перебуває саме з таким середовищем нестабільності і будь-які інструменти безпеки в побуті, економіці та бізнесі сприймаються дуже схвально.

Через це ініціатива Європарламенту продовжити для вантажівок з нульовим рівнем викидів термін звільнення від плати за проїзд сприйнялася з позитивом й стала своєрідним запевненням в інвестиційній безпеці проєкту.