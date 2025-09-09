Німецькі виробники автозапчастин та комплектуючих звітують про серйозні збитки

Першими забили тривогу відомі бренди Bosch, Continental, ZF та Mahle, котрі вважаються найбільшими постачальниками як для німецької автомобілебудівної промисловості, так і для європейської та світової. Ситуацію аналізували експерти спеціалізованого німецького ресурсу VerkehrsRundschau.

Згадані вище виробники автокомпонентів, як й інші постачальники, опинилися в скрутному становищі. Штучно утворене середовище з одного боку болісно позначається падінням замовлень, а з іншого дається взнаки тягар переходу на електромобільність.

Міжнародний тиск конкурентів також дає про себе знати. Наслідки також можуть торкнуться транспортно-логістичного сектору. Тут слід очікувати спаду, бо через заморожування інвестицій стануться зміни в структурах ланцюгів постачання – не буде вантажів на перевезення, не буде й замовлень транспортному сектору.

Випливає ще одна біда - під загрозою знаходяться робочі місця. Отож очікується доволі сильне скорочення, в т.ч. фахівців робітничих професій, не кажучи вже про технологів, інженерів, конструкторів.

Компанія Bosch постійно підтримувала виробників вантажівок, експедиторів та логістичні компанії на їхньому шляху в майбутнє, але тепер уже й сама потребує підтримки. Фото: Bosch

Bosch

Патріарх та лідер світового постачання автомобільної продукції Bosch тепер постав перед викликами чи не найбільше. Він зазнає тиску в ще донедавна актуальних та високоприбуткових сектора, як от як блоки керування, приводи, системи рульового керування, запчастини для електромобілів та програмне забезпечення для транспортних засобів, а також інженерні послуги для виробників автомобілів. Втім, справи в сегменті побутової техніки та систем опалення також кепські.

Вже з 2023 року заводи компанії перейшли на комплексні програми скорочення витрат, але це проблему не вирішить. У всьому світі буде скорочено до 15 000 робочих місць, багато з яких у секторі постачальників Німеччини. Крім того, для багатьох працівників було скорочено робочий час.

Continental

Вже на наступному тижні, 18 вересня, Continental планує виділити свій проблемний підрозділ постачальників автомобільної продукції та розмістити його на фондовому ринку як власну компанію Aumovio.

Пропозиції нової компанії включають гальма, шасі, автомобільну електроніку, інформаційно-розважальні рішення, датчики та компоненти для автоматизованого водіння.

Група Continental планує знову лишитися чистим виробником шин, позбувшись навіть свого підрозділу технологій пластмас. Фото: Continental

У 2021 році Conti вже відокремила свій підрозділ трансмісії Vitesco. Тепер група знову стає чистим виробником шин, оскільки компанія з Ганновера також хоче позбутися свого підрозділу технологій пластмас.

В рамках реструктуризації буде скорочено понад 10 000 робочих місць – половина в адміністративних та науково-дослідних роботах.

ZF Friedrichshafen

Каменем спотикання в реорганізації групи наразі є підрозділ трансмісій, відомий як "Дивізіон E". У деяких сферах він є неконкурентоспроможним насамперед страждає від затримки запуску електромобільності, а також від високих витрат і низької маржі в традиційному бізнесі передачі енергії.

ZF та представники працівників планують найближчими тижнями провести переговори щодо реорганізації основного підрозділу, який переживає труднощі.

Очікується, що компанія знову буде збитковою цього року. Під загрозою в найближчі роки опинилися тисячі робочих місць.

Schaeffler

Цей постачальник автомобільної та промислової має кращі позиції, ніж його конкуренти, також завдяки диверсифікованому бізнесу. Бізнес з електричними приводними системами для автомобілів зростає.

Однак бізнес з традиційними трансмісіями та шасі у першій половині 2025 року скоротився.

За перші шість місяців обсяг продажів знизився на 4,6 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши приблизно 11,9 мільярда євро.

Однак й тут плануються скорочення. Schaeffler оголосив про ліквідацію 4700 робочих місць у Європі, зокрема 2800 у Німеччині.

На IAA MOBILITY у Мюнхені Schaeffler покаже свої рішення для всіх гібридних топологій. Фото: Schaeffler

Mahle

Колишня компанія "Kolben-Mahle" у стані трансформації, відходить від двигунів внутрішнього згоряння. Зараз основна увага приділяється термоменеджменту, що стосується технологій, що використовуються для опалення та охолодження в транспортних засобах. Це особливо важлива тема для електромобілів.

Mahle не приховує причину кризи – електромобільність та складні корпоративні структури. Фото: Mahle

За останні дванадцять місяців у Німеччині було скорочено близько 600 робочих місць. Угода з робочою радою гарантує, що в Німеччині не буде звільнень з операційних причин до кінця 2025 року. Однак криза позначилася, причина відома - електромобільність та складні корпоративні структури

Водночас багато компаній інвестували значні кошти в перехід на електромобільність, але в багатьох випадках це ще не окупається.