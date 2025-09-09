Немецкие производители автозапчастей и комплектующих отчитываются о серьезных убытках

Первыми забили тревогу известные бренды Bosch, Continental, ZF и Mahle, которые считаются крупнейшими поставщиками как для немецкой автомобилестроительной промышленности, так и для европейской и мировой. Ситуацию анализировали эксперты специализированного немецкого ресурса VerkehrsRundschau.

Упомянутые выше производители автокомпонентов, как и другие поставщики, оказались в затруднительном положении. Искусственно созданная среда с одной стороны болезненно сказывается падением заказов, а с другой – бремя перехода на электромобильность.

Международное давление конкурентов также дает о себе знать. Последствия могут затронуть еще и транспортно-логистический сектор. Здесь следует ожидать спада, потому что из-за замораживания инвестиций произойдут изменения в структурах цепей поставок – не будет грузов на перевозки, не будет и заказов транспортному сектору.

Вытекает еще одна беда – под угрозой находятся рабочие места. Поэтому ожидается довольно сильное сокращение, в т.ч. специалистов рабочих профессий, не говоря уже о технологах, инженеров, конструкторов.

Компания Bosch постоянно поддерживала производителей грузовиков, экспедиторов и логистические компании на их пути в будущее, но теперь уже и сама нуждается в поддержке. Фото: Bosch

Bosch

Патриарх и лидер мировых поставок автомобильной продукции Bosch теперь предстал перед вызовами едва ли не больше всего. Он испытывает давление в еще недавно актуальных и высокодоходных секторах, таких как блоки управления, приводы, системы рулевого управления, запчасти для электромобилей и программное обеспечение для транспортных средств, а также инженерные услуги для производителей автомобилей. Впрочем, дела в сегменте бытовой техники и систем отопления также плохи.

Уже с 2023 года заводы компании перешли на комплексные программы сокращения расходов, но это проблему не решит. Во всем мире будет сокращено до 15 000 рабочих мест, многие из которых в секторе поставщиков Германии. Кроме того, для многих работников было сокращено рабочее время.

Continental

Уже на следующей неделе, 18 сентября, Continental планирует выделить свое проблемное подразделение поставщиков автомобильной продукции и разместить его на фондовом рынке как собственную компанию Aumovio.

Предложения новой компании включают тормоза, шасси, автомобильную электронику, информационно-развлекательные решения, датчики и компоненты для автоматизированного вождения.

Группа Continental планирует снова остаться чистым производителем шин, избавившись даже от своего подразделения технологий пластмасс. Фото: Continental

В 2021 году Conti уже отделила свое подразделение трансмиссии Vitesco. Теперь группа снова становится чистым производителем шин, поскольку компания из Ганновера также хочет избавиться от своего подразделения технологий пластмасс.

В рамках реструктуризации будет сокращено более 10 000 рабочих мест – половина в административных и научно-исследовательских работах.

ZF Friedrichshafen

Камнем преткновения в реорганизации группы сейчас является подразделение трансмиссий, известное как "Дивизион E". В некоторых сферах оно является неконкурентоспособным прежде всего страдает от задержки запуска электромобильности, а также от высоких затрат и низкой маржи в традиционном бизнесе передачи энергии.

ZF и представители работников планируют в ближайшие недели провести переговоры по реорганизации основного подразделения, переживающего трудности.

Ожидается, что компания снова будет убыточной в этом году. Под угрозой в ближайшие годы оказались тысячи рабочих мест.

Schaeffler

Этот поставщик автомобильной и промышленной имеет лучшие позиции, чем его конкуренты, также благодаря диверсифицированному бизнесу. Бизнес с электрическими приводными системами для автомобилей растет.

Однако бизнес с традиционными трансмиссиями и шасси в первой половине 2025 года сократился.

За первые шесть месяцев объем продаж снизился на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив примерно 11,9 миллиарда евро.

Однако и здесь планируются сокращения. Schaeffler объявил о ликвидации 4700 рабочих мест в Европе, в том числе 2800 в Германии.

На IAA MOBILITY в Мюнхене Schaeffler покажет свои решения для всех гибридных топологий. Фото: Schaeffler

Mahle

Бывшая компания "Kolben-Mahle" в состоянии трансформации, отходит от двигателей внутреннего сгорания. Сейчас основное внимание уделяется термоменеджменту, что касается технологий, используемых для отопления и охлаждения в транспортных средствах. Это особенно важная тема для электромобилей.

Mahle не скрывает причину кризиса – электромобильность и сложные корпоративные структуры. Фото: Mahle

За последние двенадцать месяцев в Германии было сокращено около 600 рабочих мест. Соглашение с рабочим советом гарантирует, что в Германии не будет увольнений по операционным причинам до конца 2025 года. Однако кризис сказался, причина известна - электромобильность и сложные корпоративные структуры

В то же время многие компании инвестировали значительные средства в переход на электромобильность, но во многих случаях это еще не окупается.