Электрические грузовики снова освобождают от платы за проезд

Одними из первых на это известие откликнулись в немецкой ассоциации автомобильной промышленности VDA (Verband der Automobilindustrie), сообщает verkehrsrundschau.de.

Эксперты сообщества рассматривают это как важный сигнал для инвестиционной безопасности. При этом они призвали правительство и бизнес к лучшей активности в расширении зарядной и водородной инфраструктуры.

Читайте также Что изменится для перевозчиков в Германии с 2025 года

"Мы приветствуем тот факт, что Европейский парламент расчищает путь для продолжения освобождения от платы за проезд для грузовиков без выбросов после конца года. Это создаст важный рычаг для наращивания рынка грузовиков без выбросов и электромобилей в Европе", – заявила президент VDA Хильдегард Мюллер в Берлине.

По словам Мюллера, запланированное расширение создает необходимую безопасность планирования, чтобы компенсировать высокие затраты на приобретение электрических грузовиков при более низких эксплуатационных расходах. Для производителей транспортных средств и логистических компаний это прежде всего означает инвестиционную безопасность.

Прежде всего, инвестиционная безопасность предусматривает экономическую защиту вложенного капитала и создает стабильный инвестиционный климат, защиту прав инвесторов и эффективную государственную политику.

Читайте также Немецкие производители автозапчастей и комплектующих отчитываются о серьезных убытках

Особенно актуальной инвестиционная безопасность становится в условиях кризисных явлений и военных конфликтов, влияющих на устойчивость финансовой системы. Европа на восточных границах вплотную находится именно с такой средой нестабильности и любые инструменты безопасности в быту, экономике и бизнесе воспринимаются очень одобрительно.

Поэтому инициатива Европарламента продлить для грузовиков с нулевым уровнем выбросов срок освобождения от платы за проезд воспринялась с позитивом и стала своеобразным заверением в инвестиционной безопасности проекта.