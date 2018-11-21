Великий дебют для маленького кросовера "на батарейках".

Audi оголосила про свої плани на ринку електрокарів в Китаї, пообіцявши вивести новий e-tron вже наступного року, а з 2020 розпочати локальне виробництво електричних моделей.

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Ще до виходу на ринок Китаю нового e-tron, компанія Audi запропонує клієнтам довгобазний Q2L з електричною силовою установкою та приставкою e-tron у назві. Такий автомобіль буде доступний виключно китайським покупцям і випускатиметься на спільному підприємстві Audi-FAW.



Фото: Audi Q2L для китайського ринку / Audi

“Ми будемо використовувати наш досвід для локального розвитку та виробництва ще більшої кількості моделей, спеціально для Китаю в майбутньому”, - заявив на засіданні Олександр Сейц, виконавчий директор Audi.

Наразі у Китаї випускається шість моделей Audi: у Чанчуні ведеться виробництво A4L і A6L, а також Q3, а у Фошані збирають A3 Sedan, A3 Sportback та Q2L.

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