Це виробництво завтрашнього дня, на якому робочі, роботи та комп'ютерні програми працюватимуть у одній екосистемі.

Компанія Mercedes-Benz показала на відео свій новий високотехнологічний завод – комплекс Factory 56, де будуть випускатись електрокари EQ та S-Class нового покоління.

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У будівництво Factory 56 концерн Daimler інвестував кілька мільярдів євро. І при цьому на заводі немає конвеєрної стрічки. Не тому, що забракло коштів – технологічний процес принципово змінився. Заміну конвеєра Мерседес називає Automated Guided Vehicles (AGV). Як це працює, можна побачити у відео.



Виробничий процес на Factory 56 постійно контролюється програмою. Якщо робітник, збираючи автомобіль, допустив будь-яку помилку, комп'ютер вкаже на неї та нагадає виправити. На виробництві усе під таким тотальним контролем, що навіть викрутки, як і решта інструменту, під’єднані до мережі, аби не згубитись.

Фото: Mercedes-Benz Factory 56 / Daimler

Якщо попередній факт вас не вразив, ось ще один: у виробничому процесі Mercedes буде застосовувати інтелектуальну систему управління Smart Supply Chain, завдяки якій клієнти зможуть робити зміни в своєму замовленні навіть під час виробничого процесу.

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