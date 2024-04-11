Електричний Mercedes G-Class нарешті отримав назву. Всупереч повідомленням про те, що позашляховик стане першою моделлю, яка відмовиться від бренду EQ, обидві літери зберігаються.

Замість того, щоб називатися EQG, як концепт, серійна версія буде відома як «G580 з технологією EQ», коли її покажуть цього місяця на автосалоні в Пекіні. Отже, Mercedes-Benz EQ G580, оскільки він називається «G580», певно, буде потужніший за G550.

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У 2025 модельному році звичайний G-клас втратив свій V8 на користь м’якого гібридного рядного шестициліндрового двигуна потужністю 443 кінські сили. Є припущення, що електричний G-Class не перевершить AMG G63-Class, який зберігає свій 577-сильний V8.

Електричний G-Class повинен бути оснащений чотирма двигунами, по одному на кожне колесо, і акумулятором орієнтовною ємністю 100 кВт/год. Це повинно дати йому запас ходу близько 320 км, що не ідеально, але не дивно, оскільки це буде важкий позашляховик. До 2025 року запланована додаткова батарея високої щільності з використанням кремнієвих анодів. Ми також знаємо, що позашляховик матиме кут заїзду 32 градуси та кут від’їзду 35 градусів, а також дорожній просвіт приблизно 25 см.

EQ G580 не буде першим чотиримоторним електромобілем Mercedes, оскільки цей титул дістався SLS AMG Electric Drive з 2012 року. Йому знадобиться вся потужність, яку він може отримати, враховуючи, що бос бренду G Еммеріх Шиллер, сказав, що він буде важити менше 3500 кг.

Оновлений EQS також буде присутній на Auto China 2024, де люксовий бренд має намір представити Mercedes-AMG GT 63 SE Performance з гібридною установкою V8. Не вдаючись у подробиці, трикутна зірка зазначає, що також будуть присутні новинки від Maybach і лінійки E-Class.

GT63 SE Performance буде вперше представлено 20 квітня на вечірці бренду AMG у Шанхаї під час китайських вихідних F1, а електричний G буде вперше представлено 24 квітня. Китайський автосалон розпочнеться 25 квітня з першого прес-дня.