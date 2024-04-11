Электрический Mercedes G-Class наконец-то получил название. Вопреки сообщениям о том, что внедорожник станет первой моделью, которая откажется от бренда EQ, обе буквы сохраняются.

Вместо того, чтобы называться EQG, как концепт, серийная версия будет известна как "G580 с технологией EQ", когда ее покажут в этом месяце на автосалоне в Пекине. Итак, Mercedes-Benz EQ G580, поскольку он называется "G580", вероятно, будет мощнее G550.

Читайте также: Mercedes-Benz вскоре представит электрический G-класс

В 2025 модельном году обычный G-класс потерял свой V8 в пользу мягкого гибридного рядного шестицилиндрового двигателя мощностью 443 лошадиные силы. Есть предположение, что электрический G-Class не превзойдет AMG G63-Class, который сохраняет свой 577-сильный V8.

Электрический G-Class должен быть оснащен четырьмя двигателями, по одному на каждое колесо, и аккумулятором ориентировочной емкостью 100 кВт/ч. Это должно дать ему запас хода около 320 км, что не идеально, но не удивительно, поскольку это будет тяжелый внедорожник. К 2025 году запланирована дополнительная батарея высокой плотности с использованием кремниевых анодов. Мы также знаем, что внедорожник будет иметь угол заезда 32 градуса и угол отъезда 35 градусов, а также дорожный просвет примерно 25 см.

EQ G580 не будет первым четырехмоторным электромобилем Mercedes, поскольку этот титул достался SLS AMG Electric Drive с 2012 года. Ему понадобится вся мощность, которую он может получить, учитывая, что босс бренда G Эммерих Шиллер, сказал, что он будет весить менее 3500 кг.

Обновленный EQS также будет присутствовать на Auto China 2024, где люксовый бренд намерен представить Mercedes-AMG GT 63 SE Performance с гибридной установкой V8. Не вдаваясь в подробности, треугольная звезда отмечает, что также будут присутствовать новинки от Maybach и линейки E-Class.

GT63 SE Performance будет впервые представлен 20 апреля на вечеринке бренда AMG в Шанхае во время китайских выходных F1, а электрический G будет впервые представлен 24 апреля. Китайский автосалон начнется 25 апреля с первого пресс-дня.