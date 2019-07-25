Американський виробник показав рекордний заїзд електромобіля, який буде у продажу з наступного року.

На відео, розповсюдженому американским Ford, показано процес встановлення рекорду. Для цього до прототипу електричного пікапу Ford F-150 EV під'єднали 10 двоповерхових залізничних вагонів, в яких завантажили 42 пікапа Ford F-150, які випускаються зараз.

Загальна маса цього потягу склала 453 592 кг, тобто майже півмільйона “кіло”.

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Керувала електромобілем головний інженер Ford-150 Лінда Чжан. В продаж на ринок США електричний пікап надійде в 2020 році.

Дивіться відео, як електричний Ford F-150 EV тягне поїзд вагою 453 тони:

Нагадаємо, що британці встановили рекорд швидкості на тракторі.