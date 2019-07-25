Американский производитель показал рекордный заезд электромобиля, который будет в продаже в следующем году.

На видео, распространенном американским Ford, показан процесс установления рекорда. Для этого к прототипу электрического пикапа Ford F-150 EV подсоединили 10 двухэтажных железнодорожных вагонов, в которых загрузили 42 пикапа Ford F-150, которые выпускаются сейчас.

Общая масса этого состава составила 453 592 кг, то есть почти полмиллиона.

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Руководила электромобилем главный инженер Ford-150 Линда Чжан. В продажу на рынок США электрический пикап поступит в 2020 году.

Смотрите видео, как электрический Ford F-150 EV тянет поезд весом 453 тонны:

Напомним, что британцы установили рекорд скорости на тракторе.