Електричний суперкар Ferrari "повністю готовий" до запуску

Менеджер найвищого рівня компанії Бенедетто Вінья окреслив ймовірні терміни появи цієї машини, назвавши стартовий календар для свого першого повністю електричного суперкара в межах четвертого кварталу 2025 року. Про це йдеться в публікації moderncarcollector.com.

Дату керівник компанії назвав у виступі на Italian Tech Week у Турині. Гендиректор Ferrari упевнений у прогресі проєкту й підкреслив велике значення співпраці з "незвичайними партнерами", завдяки яким з’явиться високопродуктивний електромобіль. Щоправда, подробиць такої кооперації він не розкрив.

Читайте також Унікальний Ferrari продали за 17 мільйонів доларів

Вихід Ferrari на ринок електромобілів (EV) збігається з критичним періодом для галузі, оскільки європейські автовиробники борються зі зростаючою конкуренцією з боку Китаю, особливо у виробництві акумуляторних елементів.

Електрична версія Ferrari матиме унікальні "звукові підписи", які відтворять імітаційні вихлопні труби. Фото з сайту motor1.com

Однак експерти розцінюють Ferrari як обережного гравця у переході на електрику. Пізній вихід бренду у цей сегмент потенційно може спрацювати на його користь. Таке входження в ринок відбувається на фоні скрути великих європейських виробників: Stellantis і Volkswagen скорочують свої акумуляторні проєкти.

Читайте також Найповільніший у світі Ferrari коштує майже півмільйона доларів: відома причина

Однак прорахований підхід Ferrari може допомогти уникнути деяких проблем, з якими зараз стикається ринок електромобілів. Перший електричний суперкар офіційно надійде в продаж у 2026 році.