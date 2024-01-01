Электрический суперкар Ferrari "полностью готов" к запуску

Менеджер самого высокого уровня компании Бенедетто Винья очертил вероятные сроки появления этой машины, назвав стартовый календарь для своего первого полностью электрического суперкара в пределах четвертого квартала 2025 года. Об этом говорится в публикации moderncarcollector.com.

Дату руководитель компании назвал в выступлении на Italian Tech Week в Турине. Гендиректор Ferrari уверен в прогрессе проекта и подчеркнул большое значение сотрудничества с "необычными партнерами", благодаря которым появится высокопроизводительный электромобиль. Правда, подробностей такой кооперации он не раскрыл.

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Выход Ferrari на рынок электромобилей (EV) совпадает с критическим периодом для отрасли, поскольку европейские автопроизводители борются с растущей конкуренцией со стороны Китая, особенно в производстве аккумуляторных элементов.

Электрическая версия Ferrari будет иметь уникальные "звуковые подписи", которые воспроизведут имитационные выхлопные трубы. Фото с сайта motor1.com

Однако эксперты расценивают Ferrari как осторожного игрока в переходе на электричество. Поздний выход бренда в этот сегмент потенциально может сработать в его пользу. Такое вхождение в рынок происходит на фоне трудностей крупных европейских производителей: Stellantis и Volkswagen сокращают свои аккумуляторные проекты.

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Однако просчитанный подход Ferrari может помочь избежать некоторых проблем, с которыми сейчас сталкивается рынок электромобилей. Первый электрический суперкар официально поступит в продажу в 2026 году.