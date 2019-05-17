Група амбітних голландців заявила про майбутній прем'єрі автомобіля, який зможе проїжджати до 20 000 км на рік на сонячній енергії - тобто, абсолютно безкоштовно.

Стартап Lightyear створений вихідцями з Технічного університету Ейндховена. Про команду проекту відомо, що учасники встигли попрацювати в великих фірмах на зразок Tesla і Ferrari, а в активі засновників значиться перемога в світових змаганнях серед транспорту на сонячних батареях. По всій видимості, інженери вирішили використовувати свої напрацювання, щоб створити масовий і практичний електрокар на сонячній тязі, але дешевим він не буде.

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Технічних подробиць, втім, поки практично немає. У Lightyear заявляють, їх перший потенційно серійний проект під назвою Lightyear One створений, щоб вирішити дві найбільші проблеми електромобілів - дальність пробігу і можливість зарядки. Електрокар отримає батарею, яка дозволить проїжджати без "дозаправки" від 400 до 800 км, при цьому офіційно стверджується, що особливі енергоефективні технології дозволять заряджати акумулятори в два-три рази швидше, ніж у конкурентів. Енергозапас для пробігу до 400 км можна буде поповнити від звичайної розетки протягом ночі.

Ще одним запорукою енергоефективності стане конструкція Lightyear One. Його планується будувати з надлегких матеріалів, наділити унікальною аеродинамікою і забезпечити безпрецедентно високий ККД силової установки.

Однак, головною перевагою електромобіля стануть сонячні батареї. Як саме реалізовано перетворення сонячного світла в електрику, поки не уточнюється (швидше за все, панелями вкриють всі горизонтальні поверхні електрокара), проте, за заявою виробника, в теорії Lightyear One здатний проїжджати на дармовий енергії до 20 000 км на рік. Таким чином, експлуатаційні витрати будуть прагнути до нуля.

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А ось ціна електромобіля вражає: Lightyear One буде коштувати мінімум 119 000 євро. Виробництво стартує в 2020 році з десяти екземплярів особливої серії Signature Edition, щоб зарезервувати які, необхідно вже зараз внести всю суму повністю. Наступні 100 електромобілів отримають виконання Pioneer Edition, а для замовлення Lightyear One в базовій комплектації буде потрібно депозит в 4 000 євро.

Компанія заявляє, що вже привернула 15 млн євро інвестицій і має в своєму розпорядженні приблизно сотнею попередніх замовлень. Прем'єра першого "живого" екземпляра Lightyear One відбудеться 25 травня в Голландії.