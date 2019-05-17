Группа амбициозных голландцев заявила о предстоящей премьере автомобиля, который сможет проезжать до 20 000 км в год на солнечной энергии – то есть, совершенно бесплатно.

Стартап Lightyear создан выходцами из Технического университета Эйндховена. О команде проекта известно, что участники успели поработать в крупных фирмах вроде Tesla и Ferrari, а в активе учредителей значится победа в мировых соревнованиях среди транспорта на солнечных батареях. По всей видимости, инженеры решили использовать свои наработки, чтобы создать массовый и практичный электрокар на солнечной тяге, но дешевым он не будет.

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Технических подробностей, впрочем, пока практически нет. В Lightyear заявляют, их первый потенциально серийный проект под названием Lightyear One создан, чтобы решить две самые большие проблемы электромобилей – дальность пробега и возможность зарядки. Электрокар получит батарею, которая позволит проезжать без "дозаправки" от 400 до 800 км, при этом официально утверждается, что особые энергоэффективные технологии позволят заряжать аккумуляторы в два-три раза быстрее, чем у конкурентов. Энергозапас для пробега в 400 км можно будет пополнить от обычной розетки в течение ночи.

Еще одним залогом энергоэффективности станет конструкция Lightyear One. Его планируется строить из сверхлегких материалов, наделить уникальной аэродинамикой и обеспечить беспрецедентно высокий КПД силовой установки.

Однако, главным преимуществом электромобиля станут солнечные батареи. Как именно реализовано преобразование солнечного света в электричество, пока не уточняется (скорее всего, панелями покроют все горизонтальные поверхности электрокара), однако, по заявлению производителя, в теории Lightyear One способен проезжать на солнечной энергии до 20 000 км в год. Таким образом, эксплуатационные расходы будут стремиться к нулю.

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А вот цена электромобиля впечатляет: Lightyear One будет стоить минимум 119 000 евро. Производство стартует в 2020 году из десяти экземпляров особой серии Signature Edition, чтобы зарезервировать которые, необходимо уже сейчас внести всю сумму полностью. Следующие 100 электромобилей получат исполнение Pioneer Edition, а для заказа Lightyear One в базовой комплектации потребуется депозит в 4 000 евро.

Компания заявляет, что уже привлекла 15 млн евро инвестиций и располагает примерно сотней предыдущих заказов. Премьера первого "живого" экземпляра Lightyear One состоится 25 мая в Голландии.